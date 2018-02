Así intentaron sobornar a Mercedes Milá antes de entrevistar a Adolfo Suárez en TVE

"Yo no tengo ningún miedo reverencial". Periodistas como Mercedes Milá en la actualidad quedan muy pocas. Una de ellas es Ana Pastor que, charló con la veterana periodista en su programa ¿Dónde estabas entonces? de La Sexta.

Las dos rememoraron diversas entrevistas que hacía la Milá en De jueves a jueves, uno de los programas que se estrenaron en 1986 al que acudían diferentes personalidades públicas. Una de ellas fue el presidente Adolfo Suárez, muy complicada de conseguir: "No quería dar entrevistas para televisión, me la dio cuando ya in extremis' empezaba la campaña electoral".

Mercedes Milá desveló que intentaron sobornarla previamente con unos pendientes valorados en 500.000 pesetas para que tuviera un trato amable con él. Enfadada, cogió la moto y fue a devólverselos: "Si algún día quieres darme las gracias me mandas unas flores". El 'regalo' no sirvió porque no tuvo ningún reparo en llamarle hacer preguntas como la siguiente: "¿Cuándo se dio cuenta que se necesitaba una cierta chulería para gobernar?".

