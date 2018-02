«First Dates»: El gallego que está convencido de ser un influencer

Carlos Sobera estrena otra semana más al frente de «First Dates», el programa de citas de Cuatro que de lunes a viernes se dedica a la caridad tratando de emparejar a los solteros más frikis y excéntricos que pueblan nuestro país. La gala de este lunes en el restaurante del amor no se quedó a la zaga de las rocambolescas situaciones que suelen ocupar el espacio.

Ya la primera pareja, formada por el italiano Luigi y la dominicana Ruth, de 38 y 35 años, empezó rompiendo el hielo con fuerza. El italiano, que se dedica a hacer improvisaciones teatrales por las calles de Barcelona, recibió a su pareja con una de ellas, algo que dejó un tanto pasmada a Ruth. A pesar de ese comienzo inesperado, las cosas fueron bastante bien durante la cena, pues sus personalidades compatibilizaban a la perfección. «Yo soy el amor, por lo que el amor me trata genial», resumió la dominicana antes de sentarse a cenar y advertirle a su pareja de que «yo feliz ya soy, así que no busco a alguien que me haga feliz». Y feliz fue, sin duda, el final de la cita, pues Luigi y Ruth acordaron verse en una segunda ocasión.

La segunda de las parejas fue una más de las cientos que invirtieron su cena en «First Dates» hablando de juegos de rol, cómics de manga y grupos de heavy metal. Rocío, una alicantina de 20 años, se sentó a cenar con Nacho, valenciano de 22, ambos vestidos de negro y con sus melenas. Pese a que primera vista cualquiera hubiese dicho que Rocío y Nacho eran tal para cual, pero nada más lejos de la realidad. A ella le gustaban unos grupos de música, a él otros totalmente diferentes; lo mismo con los cómics, las series, los videojuegos...No hubo manera de que se pusiesen de acuerdo en algo. El trato, además, fue frío y distante, sin mucho apasionamiento por parte de ninguno de ellos, por lo que el resultado fue el esperado: cada cuál se volvió a su casa tan solito como había llegado.

