Impresionante bronca en Ana Rosa: Arcadi pone de 'ignorante, mentiroso y mísero' a Inda y este se defiende llamándole 'payaso'

Tremenda bronca en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco este 7 de febrero de 2018 entre los controvertidos periodistas Eduardo Inda y Arcadi Espada, con Ana Rosa Quintana tratando de intermediar.

El tema de fondo da lo mismo, en este caso fue la declaración de Correa y la trama Gürtel, pero podría haber sido cualquier otro porque sendos tertulianos venían calentitos desde el primer minuto de programa en Telecinco... ¡Y estallaron!

Arcadi Espada llamó 'ignorante y mentiroso' a Eduardo Inda, que se defendió diciéndole 'payaso' a su rival. Ana Rosa trató de abroncar a sendos colaboradores pero apenas lo consiguió. La bronca siguió entre risas sarcásticas y más insultos. Espada le dijo 'mísero' a su interlocutor mientras el de OkDiario acusaba al de El Mundo de ser periodista de cámara de Camps.

Arcadi Espada: ¡Eres un ignorante y un presunto mentiroso!

Inda: ¡Y tú eres un payaso!

Ana Rosa: ¡Vamos a ver! Se puede discutir, pero Arcadi no puedes llamar a un compañero de mesa 'ignorante', y él luego te contesta con 'payaso'.

Inda: No, Ana, no pongas en la misma altura al agresor que al que en legítima defensa le responde. Yo me río...

Arcadi: Se le explica con paciencia a Eduardo Inda cómo llegó El Bigotes a Valencia y él sigue diciendo cómo llegó El Bigotes a Valencia. Y son hechos, no opiniones.

Inda: Tengo mi opinión, y la tuya es la del periodista de cámara de Camps.

Arcadi: ¡Qué más quisieras, hombre! Qué ignorancia.

Esther Palomera: Qué necesidad hay de insultar al compañero de mesa.

Ana Rosa: No, ahora en serio, Arcadi, no hay necesitad de llegar a la descalificación y el insulto.

Arcadi: No, no me riñas. ¡No me riñas! ¡No me riñas! Este señor se dedica sistemáticamente a decir mentiras.

Inda: ¡Mentiras dirás tú! ¡Tú eres el amigo de Javier de la Rosa y Camps! ¡Estás retratado!

Arcadi: ¡Y no le riñes, Ana Rosa! ¡Mísero! ¡Mísero!