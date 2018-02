Jorge Javier saca toda su mala baba contra Isabel Pantoja: "Ya no provoca interés"

Tienen todos una mala leche que echa para atrás. Fue extraño, pero Isabel Pantoja se paró hace unos días ante el micrófono de Sálvame después de salir del hospital por el nacimiento de Isabel Pantoja.

La tonadillera confesó a Kike Callleja su desacuerdo con su sobrina Anabel Pantoja trabaje en el programa de Telecinco.

"No es su sitio. Sencillamente, porque ella no tiene que defender nada. Y a mí me duele mi sobrina, y ella llorando. ¿Llorando de qué?".