A Mamen Mendizábal no le hacen ninguna gracia las bromas de Tomás Guasch con Tabarnia y no saber si van en serio

El consejero de deportes de Tabarnia, Tomás Guasch, llama a los tabarneses a manifestarse el 25 de febrero de 2018 en Barcelona. La presentación de la iniciativa que trata de desprestigiar y mofarse del independentismo catalán se presentó en Madrid el 5 de febrero y con ello fueron por las televisiones su propio presidente Albert Boadella y otros altos cargos. Albert Boadella, presidente de Tabarnia, se lo pasa en grande a costa del resentido Piqué y le da las gracias por tanto odio.

Fue el caso de Tomás Guasch, el periodista deportivo de la Cadena COPE, que se ha autoproclamado consejero de Deportes de Tabarnia y así fue a vender el asunto a ‘Más Vale Tarde' de laSexta. Lo que pasa es que a la presentadora del espacio, Mamen Mendizábal, no le hizo ninguna gracia no poder hablar de forma seria durante más de 10 minutos de entrevista.

Tabarnia es el espejito de lo que hay. Si lo nuestro es ridículo es la manera de demostrar la ridiculez ajena. Lo nuestro no hace ningún daño, lo suyo pone en peligro la estabilidad de la comunidad autónoma. Puede pasar que si la locura continua tratemos de convertirnos en la comunidad autónoma número 18 de España.

Así se explicaba en un primer momento Guasch, pero a Mendizábal le interesaban otras cuestiones hasta que desesperó con su invitado:

Mendizábal: ¿Boadella es presidente de coña o presidente en serio?

Guasch: Presidente absolutamente en serio. Ha dicho que si llega un momento en que fuera menester se presentaría a las urnas. Y ha dicho que si pretenden darle un sueldo, se pira.

Mendizábal: Hace un par de meses hablábamos te preguntaba que de dónde sale el dinero para financiar Tabarnia y me decías que no hay dinero, pero algo hay. La genial respuesta de Tomás Guash a Mendizabal cuando pregunta de dónde sale el dinero para Tabarnia.

Guasch: Te lo voy a decir: ¡Florentino!

Mendizábal: Venga, en serio. ¿Quién paga?

Guasch: Mira, chica, no me he interesado.

Mendizábal: ¡Pero cómo no te puedes interesar! ¡No me vale como excusa que no te hayas interesado y que te autoproclames consejero de Deportes.

Guasch: El dinero embrutece. Hay una serie de hombres que pagan los lacitos y las banderas. Hay alguna colaboración pero esto son cuatro duros.