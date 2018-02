Mila Ximénez se pone como le bicho del pantano con el ‘tocapelotas’ de Carlos Lozano

Los dardos que se lanzaron en la llegada de Carlos Lozano no fueron más que los primeros. Mila Ximénez ha respondido a la audiencia pero un comentario del defensor del pueblo ha acabado con su paciencia dando lugar a un agrio desencuentro en el que los reproches y las pullas han sido las protagonistas.



Carlos Lozano no entró con buen pie en ‘Sálvame', al menos en lo que a los colaboradores se refiere y su segunda aparición no ha ido mucho mejor... Se ha convertido en el defensor del pueblo del programa, da voz a los espectadores y las críticas calientan el plató.



El defensor ha explicado que la gente quiere que dé caña a sus compañeros y Mila se ha molestado con el comentario: "Pues los que hablan de la audiencia que vengan aquí y tengan las agallas de hacer la audiencia que hacemos nosotros, venga ya".

Fuente: Telecinco