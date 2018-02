La amarga queja de Susanna Griso porque Soraya Sáenz no se digna a ir a su programa

Susanna Griso no pudo morderse la lengua este 7 de febrero de 2018 en 'Espejo Público' de Antena3, cuando tratando el asunto sempiterno de Cataluña surgió la labor que desempeña o no la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como regidora de la región en tiempos de 155.

Y entonces arrancó Griso con una queja amarga, una reivindicación, justo en la misma semana en que Soraya Sáenz sí había acudido como entrevistada al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, competencia directa además de Griso:

A mí me encantaría poderle preguntar a la señora vicepresidenta qué es lo que hace en Cataluña, pero como no nos da la opción... Hemos tenido que pedir la entrevista por activa y por pasiva desde hace más de un año y no nos la concede... Aprovecho para quejarme. O por Skype... Igual telemáticamente nos la concede.