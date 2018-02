Toni Soler (TV3) acusa a la justicia española de tener a Jordi Sánchez como "rehén" para condicionar a JXC

El protagonista de los medios indepevictimistas durante la jornada del 6 de febrero de 2018 fue Jordi Sánchez, diputado electo de Junts pel Catalunya y que permanece en prisión preventiva a quien el juez instructor del Tribunal Supremo acaba de rechazar dejarle en libertad condicional. Es uno de los que mejor posicionados está para una parte del independentismo para asumir la presidencia de la Generalitt.

El mismo día 6 de febrero 2018 el periódico ‘Ara' publicaba una entrevista a toda página con Jordi Sánchez en el que presentaba como víctima de España con el titular: "Tengo ilusión por salir, pero esperanzas las imprescindibles".

Aseguraba el ex presidente de la ANC que muchos presos que hablan con él durante su estancia en la prisión madrileña le dicen que no comparten sus ideas, pero le aseguran no entender por qué sigue preso.

Pero la frase más interesante es aquella en la que asegura que "sólo preservaremos la República si la blindamos con la mayoría absoluta de los votantes" (algo curioso dado que si se tiene en cuenta que si pone a los Comunes como contrarios a la independencia, no es que no sean mayoría absoluta, es que ni siquiera son mayoría).

Y mientras ‘Ara' dedicaba su portada a Jordi Sánchez uno de los principales accionistas de ese periódico, Toni Soler, abría su programa de TV3 hablando igualmente de Jordi Sánchez.

Toni Soler - El juez Llarena ha vuelto a rechazar la prisión de libertad condicional para Jordi Sánchez.

Pero Soler no se quedó ahí y lanzó una acusación poco sutil contra el motivo por el cuál según él Jordi Sánchez sigue en prisión. Tras mostrar el auto de Llarena en el que justificaba su negativa a conceder libertad condicional a Sánchez por no haber renunciado a su idea de una independencia unilateral y por haber formado parte de un partido que quiere disolver España, le valía a Soler la siguiente interpretación:

Toni Soler - Jordi Sánchez, que lleva 112 días a la espera de juicio para obtener libertad condicional tendría que, primero renunciar a sus ideas y luego hacer que también renunciasen sus compañeros de grupo parlamentario, que están todos en libertad sin cargos. Dicho de otra manera, Jordi Sánchez está retenido como garantía para obligar a terceros a cumplir determinadas condiciones. Y esto que acabo de decir traducido al castellano es exactamente la definición de la palabra rehén según el diccionario de la Real Academia.

Y eso lo decían mientras sacaba la imagen de la definición de ‘rehén'. ¿Notan la sutileza?

Junto a eso no podían las pullas a los catalanes no independentistas. Toni Soler junto a su monaguillo Jair Domínguez, (el que practicaba tiro con las imágenes del Jefe de Estado español o los periodistas que le caían mal) calificó a Ciudadanos como partido del Ibex 35 y de nuevo contra Boadella, al que sólo mencionan a TV3 para tratar de ridiculizarle.

Toni Soler - Pensaba que Boadella estaría más triste ahora que sabemos que su musa Esperanza Aguirre será imputada por corrupción. ¿Tiene gobierno en Tabarnia?

Jair Domínguez - Ni lo sé, ni me importa. Pero como ministro de Economía hay un candidato muy fuerte: el tipo de las hipotecas a tiempo fijo que hacía una pinza con el micrófono [de Periodista Digital]. Capitalista y tabarniense.

Toni Soler - ¿taberniense o taberniano... o tabernero? (risas del público)