La alcaldesa socialista que se pone como una loca contra Antena3 y su reportera por informar de su pueblo

Menuda movida se ha liado en el municipio de El Espinar (Segovia) con la nevada de este 6 de febrero de 2018 que dejó aislado a buena parte del pueblo, o al menos, a sus vecinos, porque para la alcaldesa todo ha funcionado a la perfección y es una vergüenza que los vecinos la estén boicoteando.

Y si las televisiones estatales se ponen de por medio y dan altavoz a los pobres vecinos que han pasado varios días sin poder salir de casa o acudir al médico, pues ya se lía la mundial.

La alcaldesa Alicia Palomo, del Partido Socialista, se puso como el bicho del pantano en medio de la rueda de prensa este 8 de febrero, especialmente en contra de la reportera de Antena3 desplazada a la nevada de El Espinar:

La periodista Mabel Redondo tuvo que enfrentarse a la reprimenda cargada de rabia de esta alcaldesa. [El vídeo no tiene desperdicio]. Además, la propia Susanna Griso se quedó a gusto respondiendo a la socialista:

No está cumpliendo con su obligación. No se le ha visto, no ha ido a esa pedanía que pertenece a El Espinar. En Los Ángeles de San Rafael no ha aparecido. Y luego, señora alcaldesa, ¿cómo nos puede decir que hemos mentido y no la hemos llamado cuando usted misma nos ha llamado y se ha quejado? En fin, si le seguimos dando cera a esta alcaldesa será la próxima presidenta de algo. Le vamos a hacer la carrera política.