Cristina López Schlichting destapa el perverso plan para que el golpismo de TV3 engulla a Valencia con el aplauso del PSOE

La directora de 'Fin de Semana' en COPE y articulista en La Razón, Cristina López Schlichting, deja al descubierto la nueva estratagema del separatismo para seguir inoculándose como un virus en el resto de España. El objetivo, tal y como cuenta en su artículo de este 8 de febrero de 2018, es adoctrinar a los valencianos y que se unan a la causa separatista.

¿De veras se va a permitir todo esto en Valencia también? ¿La democracia no se puede defender de los nacionalismos populistas? No es sólo grave que, una y otra vez, los gobiernos locales usen los medios de comunicación a su favor, es que ahora hacen planes expansionistas utilizándolos ideológicamente. Ignoro la regulación de los medios públicos dependientes de las autonomías, pero no hay razón para que TV3 emita en Valencia y no lo haga en Madrid. ¿Acaso no hay en Madrid una vigorosa diáspora catalana, por cierto, cada vez mayor? ¿No tienen esos catalanes tanto derecho a escuchar su lengua como los valencianos? Es hermoso que las comunidades autónomas compartan lengua y televisiones, pero no si se convierte el medio en un instrumento de odio.