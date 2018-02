El real cabreo de el Rey Juan Carlos I con Évole por preguntarle por Botsuana

"A ti en tu programa te gustaba dar sorpresas a tus invitados y les ponías a algún familiar o a alguien querido. A mí me gustaría hacer una llamada y a ver si te podemos dar una sorpresa también a ti", dijo Évole a José María García antes de coger el teléfono y llamar a Juan Carlos de Borbón. "Sí, sí, soy yo", respondió el monarca a lo que el periodista preguntó a continuación lo siguiente: "Una pregunta indiscreta, ¿qué hace un rey emérito un miércoles por la mañana?".

El avance mostrado en Al rojo vivo no hizo pública la respuesta del Rey aunque Évole sí desveló la tensión que se produjo instantes después al preguntarle por Botsuana. "Hubo tensión, que yo no me esperaba", reconoció el periodista de La Sexta explicando que previa a la llamada, García, alguien muy afín al monarca, había reconocido que hubiese dado la exclusiva de lo sucedido en África: "Cuando yo tuve al Rey y a García, pues se lo dije: 'oiga, ¿cómo le hubiese sentado a usted que él hubiera dado esa exclusiva eso?".

"No sé cómo le hubiese sentado la exclusiva, pero lo que puedo asegurar es que mi pregunta le sentó como una patada en donde más duele y te avanzo que el Rey nos acabó colgando el teléfono", reveló Évole a Ferreras.

