'First Dates': Chica acude sin sujetador y deja sin hambre a su cita

La joven malagueña ha cenado con Pablo, un gaditano de 20 años, monitor de gimnasio, que se quedó impresionado con su pareja.

En un momento dado de la conversación, Pablo comenzó a explicar qué quería estudiar, cuando ella hizo un gesto de lo más inocente, provocando una inesperada reacción en Pablo. En ese momento, él se quedó literalmente sin habla: "Yo estoy estudiando y... ejem."

Poco después, el joven explicó frente a la cámara que "cuando se mueve y hace así, y no lleva sujetador, me entra un caló que no veas y se me quita el hambre y todo".

