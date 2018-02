«First Dates»: El grosero heavy enterrador y el feo desplante a su pareja

Ni más ni menos que 555 ediciones cumplía «First dates» la noche del miércoles, una cifra solamente a la altura de contadísimos formatos televisivos. Carlos Sobera y su equipo cabalgan sin despeinarse hacia la noche número 1000 del dating show de Cuatro. No parece que haya nada que pueda impedirles alcanzar números incluso más altos, pues la única materia prima que necesita el programa son solteros desesperados y con un punto exhibicionista dispuestos a tener una cita ante las cámaras, algo que abunda en España.

La noche de este miércoles fue de reediciones, y otorgó segundas oportunidades a solteros que ya habían probado suerte en el programa, sin éxito. De vez en cuando el equipo de «First Dates» hace un acto caritativo de este tipo y vuelve a abrir sus puertas a lo que Sobera llamó «solteros reincidentes». El primero que pudo disfrutar de su segunda oportunidad fue Joel, que en su anterior cita era rubio y esta vez compareció moreno.

«Soy un aventurero y busco a alguien que me acompañe en mis aventuras: hoy estoy aquí pero mañana no sé dónde estaré», se presento Joel, un argentino de 28 años afincado en España cuya anterior cita fue un fracaso estrepitoso. Su pareja fue Gina, de solamente 20 años, que ya se llevó el primer corte del argentino nada más conocerse. «¿A qué te dedicas?», le preguntó la joven para romper el hielo, a lo que Joel le contestó que ya habría tiempo para hablar de eso y que no era ese el momento, algo que dejó a Gina descolocada. Pese a que la primera toma de contacto no fue muy prometedora, la cita transcurrió cordial y surgió un amago de chispa entre los dos. Al final la cosa no cuajó y, aunque cualquier hubiese pensado que un gran amor podría haber nacido entre los dos, la muchacha no acababa de verse con el aventurero ocho años mayor que ella.

