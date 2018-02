De Prada pulveriza a Echenique por querer ir de 'portavozo' listillo y lo deja por los suelos

El 'portavozo' de Podemos en el 'Espejo Público' de este 9 de febrero de 2018 fue Pablo Echenique, el secretario de organización, y allí le tocó defender la última patochada lingüística en pro del feminismo de su compañera y jefa máxima podemita Irene Montero.

Con lo que no contaba Echenique es con que le iba a tocar enfrentarse al escritor Juan Manuel de Prada, y así pasó:

De Prada: El señor Echenique tiene que darse cuenta de esto; cuando se fuerza el lenguaje hasta el extremo de que una palabra como voz, que no admite género, le añadimos un género, cuando ya el suyo es femenino, se crean esos palabros y se vuelven en contra del feminismo y sirven a los antifeministas para escarnecer al feminismo.

Echenique: Me alegro de describir que el señor Juan Manuel de Prada es feminista...

De Prada: No, yo no soy ni feminista ni feministo. En cualquier caso yo he dedicado años de mi vida a descubrir a escritoras que han sido silenciadas, y le invito a leer la sección que mantengo en ABC donde saco a escritoras de la Segunda República catalanas olvidadas por todos. He dedicado libros enteros a escritoras olvidadas... Entonces no haga atribuciones grotescas a una persona que lleva muchos años dedicado a ello. Pero yo no me he proclamado feminista.

Echenique: Me retracto, muchas gracias entonces por el consejo a los movimientos feministas. Esto lo dice Irene Montero y el martes no pasa nada pero el miércoles sí pasa algo, que es que avergüenzan al gobierno de nuestro país por el tema de la corrupción y por el tema de la brecha salarial. A mí me parece muy innovador el mecanismo para sustituir a Cataluña y a Venezuela como herramienta para no hablar de esto.

De Prada: No intente ideologizar mis palabras sobre el término lingüístico 'voz'.