Lama no se olvida del 'capo' Vasile: "Fue él quién mató a 'Los Manolos'; y ahora los datos y los números ya no les acompañan"

Manolo Lama parece que perdona pero no olvida. El popular comunicador deportivo tiene entre ceja y ceja al 'capo' Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, al que acusa directamente de haber "matado" uno de los dúos más exitosos y longevos del panorama televisivo.

Lamentablemente, Vasile mató a Los Manolos

Lama, que ahora compite directamente contra su ex programa desde la parrilla de GOL TV, en donde aterrizó de la mano de Jaume Roures una vez quedó desvinculado de Cuatro, no ahorra pullas hacia su antigua casa en una entrevista con 'Bluper'.

Los Manolos era un proyecto que era precioso y lo estábamos bordando y lamentablemente aquello acabó porque Mediaset quiso

Ahora, tristemente, los datos y los números ya no les acompañan

Recuerda, no sin malicia, sobre la audiencia que 'Deportes Cuatro' hace sin él. En sus mejores tiempos, Lama y Carreño llegaron a superar el 10% de cuota televisiva mientras que ahora mantiene un 5,2%.

Mi corazón está con esa redacción de Deportes Cuatro, con Julio Pulido, con Juanma Castaño, con Carreño, que son unos profesionales gigantes y buenísimos.

Pero Mediaset, no sé por qué, lo mató

La famosa dupla televisiva de Los Manolos llegó al final de su andadura el 16 de septiembre de 2016.

Nada más finalizar aquel programa, Periodista Digital informó que Cuatro le comunicaba la decisión de prescindir de Manolo Lama de manera inmediata y que su puesto sería ocupado por Nico Abad.

Lama y Carreño llevaban juntos desde el año 2006. Una década en la que consiguieron ser líderes de audiencia en su franja gracias a la buena mezcla que hacían ambos y una particular manera de contar los deportes de manera desenfadada y provocadora, acompañado de las piezas herederas del inconfundible estilo de la antigua Sogecable.

Tras el terremoto que supuso su adiós a Mediaset y el hecho de que Carreño continuase en su puesto de trabajo a pesar de que los condicionantes eran los mismos (compaginar su labor con la radio, uno en COPE, el otro en la SER) hizo que muchos pusieran los ojos en una posible 'traición' del ahora presentador de 'El Larguero', que al fin y al cabo se salvaba de la quema.

Al respecto, Lama ya declaró en una entrevista con el portal Vertele:

"Me he llevado, me llevo y me llevaré bien con Manu Carreño porque él no tuvo nada que ver en mi despido. Yo creo que no hizo nada para que me despidieran ni tampoco para que me salvaran"

