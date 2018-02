¿Sabes con qué políticos harían un atraco y con cuál se irían de fiesta, María Rey y Campo Vidal?

María Rey se decantó por el monarca para que en el hipotético caso de hacer puenting, él pusiera la cuerda. Menos confianza tienen en Aznar porque no le dejarían las llaves de su casa. "¿Le ves regándonos las plantas?", dijo ella.

De fiesta se irían con Rajoy "porque ahí hay un personaje oculto y es bailongo". Para compartir piso, Rivera por ser "el más joven". Menos dudas tuvieron para escoger a González para que fuera su compañero de atraco. "Se las sabe todas", se justificó Rey.

Sin embargo, más tarde María cambió los roles al adjudicar a Felipe VI como su mejor confidente porque "no dice ni pío": "Te sujeta la cuerda de puenting Rivera que está cachas y puedes compartir piso con Sánchez que es muy ordenado".

Por último, la periodista volvió a reorganizar: "Si somos prácticos, no se trata de confianza, sino que el mismo que se la sabe todas, es el que mñas relaciones tiene en el mundo, con lo cual González me va a abrir muchas puertas y para irme de atraco, Pablo [Iglesias] también me vale".

