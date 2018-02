¡Para lo que ha quedado Julio Anguita! El 'califa' se pone la estelada y se ríe en TV3 de los jueces españoles

¡Con lo feliz que sería disfrutando de su jubilación! El histórico líder de lo que ya queda de Izquierda Unida, Julio Anguita, se ha apuntado al club de los tontos estelados del separatismo y no tiene empacho alguno en ir a hacer el ridículo a la golpista TV3.

El 'califa' comunista fue entrevistado esta semana por la 'ultra' de Puigdemont, Laura Rosel, presentadora de 'Preguntes Freqüentes', y, al margen de un discurso caduco y trasnochado, Anguita se echó en los brazos de los independentistas con un ataque feroz a los jueces españoles.

Para el que fuera alcalde de Córdoba y candidato en las elecciones de 1993 y 1996 a la presidencia del Gobierno de España por Izquierda Unida, es poco menos que una patada a los fundamentos de derecho tener en la cárcel a Junqueras por delitos de sedición y de rebelión:

Al vicepresidente Oriol Junqueras están aplicándole una barbaridad de ley. Los jueces españoles están haciendo el ridículo más espantoso ante Europa, ante Bélgica y ante Dinamarca. ¿Por qué no han cogido a Puigdemont? Porque los jueces belgas y daneses se reirían de los jueces españoles porque los delitos de sedición y de rebelión son sencillamente una auténtica barbaridad por no decir una majadería. No los resiste el Derecho