El más oscuro y siniestro episodio del pasado de Toñi Moreno

Todos tenemos 'algún muerto en el armario'. De diferentes colores, tamaños y olores, pero todos sin excepción, incluyendo las figuras de la tele.

Pese a la exposición pública que tiene desde hace muchos años, todavía hay episodios en la vida de Toñi Moreno, presentadora del programa «Viva la vida», que se desconocían.

La periodista sorprendió a todos con una declaración en su espacio de Telecinco cuando estaba entrevistando a Enrique San Francisco.

Moreno le preguntó a su invitado si había estado alguna vez en el calabozo, algo que terminó admitiendo:

Y añadía:

«Yo he sido socio honorífico. No es que haya matado a nadie ni nada de eso. Lo que ocurre es que yo pasaba de las citaciones del juez, y si haces eso inmediatamente te ponen en busca y captura. Llegué a pasar por el calabozo unas 6 veces. Me trataban muy bien, la verdad... ya me conocían».