El veleta de Jorge Javier Vázquez sale en defensa de Alfred de ’OT17' por el independentismo

El presentador no está de acuerdo con la forma en la que se está tratando el asunto y aseguró en su programa: "Señalando al pobre chico y teniendo que excusarse. Me parece tremendo que se tenga que explicar".

Además continuó explicando: "Me gustaría decir algo sobre este tema. He leído que Alfred ha dicho 'no soy independentista'. Vamos a ver, me parece tremendo que se tenga que explicar, podrá ser lo que le dé la gana y no tenemos ningún derecho a poner en duda o criticar lo que este muchacho quiera ser o no quiera ser. Esto ya parece una caza de brujas".

El presentador quiso finalizar diciendo contundente: "quien quiera ser independentista que lo sea, y quien no quiera serlo, que no lo sea. Alfred puedes ser lo que te dé la gana y no te tienes que justificar bajo ningún concepto".

