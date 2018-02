La tremebunda patada de Corcuera en el culo de la insulsa Lastra por sumarse a la chorrada de 'portavozas'

Hacía tiempo que no se le veía en pantalla, pero en la noche del 10 de febrero de 2018 el ex ministro del Interior en tiempos de Felipe González, José Luis Corcuera, compareció en 'laSexta Noche' (laSexta) para dar un repaso a la actualidad del PSOE también para analizar la situación de Cataluña o sus desencuentros con los podemitas.

Una de las cuestiones que analizó y que ha estado en boga en los últimos días fue la polémica en torno al término 'portavozas', defendido por la podemita Irene Montero y que ha sido secundado, para disgusto de Corcuera, por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

El ex ministro socialista fue claro sobre la ocurrencia de la diputada socialista de unirse a una batalla que no tenía recorrido ni coherencia:

La última sorpresa que me ha dado el PSOE es que he visto que la vicesecretaria general está de acuerdo con lo de 'portavozas y portavoces'. Es que la brecha de género no se acaba con esas menudencias que, además, no tienen nada que ver con el diccionario, lo cual no quiere decir que dentro de 25 años me desmientan los miembros de la Real Academia.