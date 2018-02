Twitter le calza un buen zasca a la progre Julia Otero por su sectarismo sobre el acoso en redes sociales

El instante ha sido demoledor. La periodista de 'Julia en la Onda' (Onda Cero), Julia Otero, era entrevistada en la noche del 10 de febrero de 2018 en 'laSexta Noche' y, entre los diversos temas a tratar, salió el del acoso en las redes sociales.

La periodista, curiosamente, se mostró más condescendiente con un perfil que la había amenazado abiertamente que con otros perfiles que, según ella, se dedican a perseguir día y noche a determinadas personalidades.

Otero considera que lo de legislar en las redes sociales no está tan claro:

Lo de legislar a mí me parece peligroso. Más vale eso de que haya 100 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. ¿Legislar para qué? ¿Para asustar, para coartar la libertad de la gente? Evidentemente, todo tiene una frontera, hay un límite que sí que no se puede traspasar. A mí me han enviado una bala con una pistola a través de Twitter y a la cuenta de 'Julia en la Onda' y todo tipo de amenazas, además esas cosas que sólo nos dicen a las mujeres. Hay un perfil de persona que siempre tiene en la boca o en las yemas de los dedos. Hay que intentar que eso te importe menos, pero pasada una frontera, actuar legalmente.

Sobre el tipo que la amenazó con una bala por Twitter, la periodista llegaba incluso a mostrarse comprensiva en cierta medida:

Sin embargo, parece que a Otero le molestan más perfiles como el de Pastrana, el de ese alcalde del pueblecito de Villar de los Cobos, en Teruel, cuyo propósito es dar cera a determinadas personalidades:

Luego están esas cuentas que se nota que están creadas y generadas para perseguir a determinados personajes, perseguirles por tierra, cielo y mar y cualquier cosa que digan, atacarles. Me gustaría saber quién está detrás de esas cuentas. Lo que pasa es que no me hace falta porque me lo imagino. Es que es tan fácil de imaginar porque ademán siempre hay un tuit que se repite sospechosamente igual en un montón de personas. Luego te pones a buscar a quienes siguen esas personas y con un poco de paciencia empiezas a mirar y a quien sigue esa persona que te llama 'zorra de mierda' y vas ligando hasta que dices 'lo tengo'.