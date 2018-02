Aída Nizar le ‘saca las tiras’ a María Patiño

Lozano ha llegado al programa de La Fábrica de la tele para hacer saltar todo por los aires cargando contra el "pandilleo" que tienen sus compañeros o haciendo comentarios como "no me gusta estar hablando todo el día mal". Y la Patiño no se ha cortó en contestar: "No tienes ni idea de lo que estás escupiendo por la boca". Así, al nuevo Defensor del Pueblo la ha salido una aliada inesperada, Aída.

A través de una publicación en su Instagram, ilustrada con fotografías del pasado de Patiño, Nizar desprende toda su ira contra ella: "Esperpento y mentirosa de mujer, la menos vista de la tele". Defiende al "sublime" Lozano atacando a la periodista "Yo ahora me pregunto: ¿pero es que nadie se acuerda de cuándo ella calificaba como programa bazofia el programa de Sálvame y sus colaboradores? Ella decía que jamás trabajaría en ese programa y ahora se lo reprocha a Carlos Lozano".

"Patiño y sus programas son los menos vistos. De cada 5 palabras se equivoca en 4 además de aburrir tanto", sigue el escrito que, a continuación manifiesta su deseo de no colaborador con Socialité, espacio que presenta los fines de semana: "Jamás he aceptado ni aceptaré". "Pero efectivamente ahí está esa mujer que asusta y tan borrosamente operada".

