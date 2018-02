Alicia Senovilla está de vuelta

La presentadora estrena programa en la nueva Telemadrid. Regresa con un talk show, los testimonios de toda la vida, el género que le ha acompañado toda su carrera y que ya lo puso en práctica hace años en la autonómica madrileña. "Falta entretenimiento en televisión. Por las mañanas todos los programas cuentan lo mismo".

Aunque algunos lo piensen, usted no ha dejado de trabajar en los últimos años.

No, no me he quedado en casa haciendo punto y ganchillo. Al contrario, no he parado de hacer televisión en Castilla La Mancha. Pero cuando estás en una autonómica fuera de Madrid, parece que no existes. He leído artículos en los que se preguntaban dónde estaba Alicia Senovilla ¡Hola, estoy aquí! No me he ido ni me he muerto ni me he retirado del medio.

¿Cuánto tardó en aceptar la oferta de Telemadrid?

Nada. No me lo creía. Afortunadamente hay un nuevo equipo directivo que tiene ganas de convertir Telemadrid en lo que tiene que ser: un referente para todos los madrileños. Están apostando y arriesgando para hacer una televisión en directo.

Fuente original: David Saiz, Ecoteuve/Leer más

