El feo gesto del rey del postureo, Risto, a Eduardo Casanova

El precoz talento de Casanova no se libró de la sicneridad de Risto Mejide, que no dudó en reconocer que no podía ver «Pieles»: «El equipo del programa me pasó todos tus trabajos y no he podido verlos. Me da asco. Me da asco ver a una tía con el ojete en la cara, lo siento mucho». El joven director, en lugar de enfadarse, le respondió: «Todos tenemos prejuicios, pero hay mucho más que un ojete en la cara detrás de 'Pieles'».

El otro invitado es Alejandro Palomo, quien se ha convertido en el diseñador del momento. Aunque su primera colección la presentó hace solo dos años, se ha convertido en el modisto español del momento. «Yo en Posadas, mi pueblo, era el más loco. Iba como me daba la gana por la calle. Me educaron mis vecinas de arriba. La madre hacía disfraces de carnaval y ellas jugaban a las Barbies. Tenían bolsas enormes de vestidos y yo empecé a jugar con ellas y ya solo quería eso: Barbies y telas y vestir y dibujar. Era todo el rato la fantasía de la moda».

Almodóvar («Es un gran amigo, siempre me aconseja que no me mude a Madrid, que me quede en el pueblo y sea fiel a mí mismo»), Beyoncé o Miley Cyrus han catapultado a este creador cordobés al Olimpo de los diseñadores. «Le prestamos ropa a Beyoncé porque nos lo pidió una persona de su enorme equipo de estilistas. Y algo bonito que sucedió fue que nos la devolvieron, cosa que no pasa habitualmente, porque ¡le gustó la ropa! ¡Beyoncé quería comprar! Compró ocho looks enteros justo antes de que se quedase embarazada. Cuando supe de su embarazo pensé: ‘Bueno, pues ya está, ya lo tiene. Yo he hecho mi trabajo de diseñador, ella ha hecho su trabajo de clienta y si se lo quiere poner para estar por casa, pues estupendo'. Y un día me levanto y veo un mensaje de mi prima que me dice: ‘Esto es Palomo Spain?' con una foto que había publicado Beyoncé».

Fuente: ABC/Leer más

