El preso Junqueras confiesa a Ana Rosa que es momento de 'pasar' de Puigdemont y postula a Marta Rovira

Este lunes 12 de febrero de 2018 el programa de Ana Rosa consiguió ‘colarse' en la celda de Oriol Junqueras, el golpista líder de ERC cada día más olvidado al cumplir 100 jornadas en la prisión de Estremera de forma preventiva.

El espacio de Ana Rosa Quintana consiguió las respuestas por carta de la entrevista con el mismo formato al preso Junqueras, y de ellas se entresacan algunos titulares de lo más sintomáticos. El principal argumento es que Junqueras no quiere ni ver una presidencia de Puigdemont desde el exilio en Bélgica, y postula a Marta Rovira -ciertamente desaparecida- como mujer fuerte de ERC. Elsa Artadi se pone flamenca y rechaza que Puigdemont sea nombrado "presidente simbólico":

El problema no es si se puede o no gobernar desde Bruselas, es si sería una presidencia efectiva. Y es obvio que el Estado español jamás permitiría que fuera efectiva. Ahí radica el problema.

Sobre si él podría ser candidato a la Generalitat:

Yo no he perdido mis derechos, que se sepa. Los tengo todos. O sea que válido, seguro, pero dicho esto, pienso que de entrada no me corresponde. En cualquier caso, la prioridad debe ser siempre recuperar el Govern.