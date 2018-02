El juez del 'caso Lezo' llama a declarar al bocazas de García por sus revelaciones a Jordi Évole sobre Villar Mir

El lenguaraz José María García va a tener que verse las caras con el juez del caso Lezo por sus revelaciones en el 'Salvados' de este 11 de febrero de 2018--Ocho reflexiones sobre el decepcionante reencuentro entre De la Morena y García--.

García ha sido citado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para que testifique por supuestas mordidas del PP abonadas por el constructor Juan Miguel Villar Mir.

El veterano periodista le explicó a Jordi Évole, en el marco de la conversación que ambos tuvieron con motivo del programa en el que el conductor de 'Salvados' juntó a los dos grandes locutores deportivos de la radio de los 90, García y De la Morena, que se vieron las caras tras tantos años de descalificativos y reproches en una feroz lucha por ser el número uno, posibles irregularidades del ex presidente de OHL en su trato con el partido conservador.

“Un constructor que fue ministro y financiaba ilegalmente un partido político. Empieza por V y acaba por R”. #ReyesDeLaNoche pic.twitter.com/kjPie6QRMr — Salvados (@salvadostv) 11 de febrero de 2018

Antes del 'reencuentro' público con De la Morena, García, que pudo hablar de todo y de todos con Évole, contó lo siguiente:

García: "Sí. Un día a un empresario importantísimo, cazado in fraganti, le digo. 'Tú que has tenido cargos políticos importantísimos en este país, ¿por qué estás comprando a políticos?"

Y el empresario me contestó 'Yo tengo una empresa que tiene más de 30.000 obreros, si yo no hago obra pública yo no puedo sobrevivir. Y para hacer un metro de obra pública, tengo que pasar por caja'

Évole: "¿Financiaba ilegalmente a un partido político ese constructor? Porque entiendo que es un constructor..".

García: "Un constructor importante y poderosísimo"

Évole: "¿Y que había tenido cargos políticos? ¿Igual había sido ministro en otra época de este país? Es que claro... Es que son muchas pistas. ¿Empieza por Villar y acaba por Mir?"

García: "Empieza por V y acaba por R"

Villar Mir está imputado por supuesta comisión de más de un millón de euros desde una cuenta suiza que podría haber pertenecido a alguien del entorno de Ignacio González en el marco del 'caso Lezo'.