Bono se olvida de cuando quedaba a cenar con Iglesias y va a saco: "Podemos es viejo y está en caída libre"

José Bono aparece de cuando en cuando, desde la barrera que es donde se ven bien los toros, para decir cuatro barbaridades sobre la actualidad política y volver a la sombra.

Este 12 de febrero le dejó el altavoz Susanna Griso en Antena3 tomándose un café a primera hora, y allí Bono pasó revista a la política nacional, olvidándose, por su puesto, de todo aquello en lo que él metió la pata hasta el fondo.

Por ejemplo, aquellos días previos a la Navidad de 2014, con un naciente Podemos de la mano de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, cuando Bono montó una cena en su casa con estos mismos comensales además del expresidente Zapatero. Nadie invitó a Pedro Sánchez, por entonces secretario general del PSOE, y nadie conoce con seguridad las oscuras intenciones de aquella velada.

Pero tampoco Bono se debe acordar de los invitados que tuvo en su morada en aquella noche, porque 3 años después de permite el lujo de apalearles, aunque especialmente carga contra Iglesias y se reconoce con cierta debilidad por el errejonismo hoy tan maltratado y maltrecho:

El Podemos de Pablo Iglesias, y me refiero al de Pablo Iglesias, se le sigue viendo con coleta pero ya tiene barba, ya es un partido viejo, ya no es el nuevo que decían. Si no fuese por Carmena, Errejón, Mónica Oltra, Garzón, imagínese la broma que sería que estos radicales anticapitalistas que iban a tomar el cielo y a cambiar el miedo de bando... ¡Kichi le ha dado la medalla del Ayuntamiento de Cádiz a la Santísima Virgen del Rosario! Son muy viejos, y por la cuestión de los votos han pasado a ser más castizos que el partido más castizo.

Lo que no se puede es perder la compostura, y alguien que es ateo y proclama hasta odio clerical, que le de la medalla a la Virgen para ganar votos, produce risa y desapego. En Podemos hay distancia de su propio electorado, y cómo no va a haberla, si en el tema catalán por ejemplo no han sido claros. Los españoles tienen un olfato especial para ver cuando alguien es oportunista o les miente. El sector radical de Podemos está en caída libre.