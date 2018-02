Lydia Bosch deja con el culo al aire a Toñi Moreno

Toñi Moreno le ha preguntado a Bosch por su papel en la serie. "Bueno, el una madre...", ha empezado a responder la actriz dubitativa. Pero la presentadora no se ha conformado con la escasa contestación y ha vuelto a preguntar. "Pero, ¿cómo es interiormente? ¿Es feliz?", ha insistido."Mira, ¿sabes qué me pasa? Que yo odio contar las cosas de la serie. Me enfada mucho", ha confesado Bosch.

"Oye me acabas de dar un corte. ¡Zasca!", ha exclamado Moreno. "Escuchadme una cosa", ha dicho la presentadora dirigiéndose al público del programa. "Hacía tiempo que nadie me daba un corte como el que me acaba de dar", ha señalado Moreno.

Fuente original: Marya González, ElHuffPost/Leer más

