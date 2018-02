Andrea Janeiro, motivo de grandes peleas en Sálvame

Gustavo González y María Lapiedra han vuelto a protagonizar, una vez más, Sálvame. El lío con Belén Esteban se ha originado cuando una señora del público recriminaba la actitud que estaba teniendo el colaborador respecto a sus hijos.

Él, sin embargo, se defendía argumentando que el podía "sacar la patita y guardarla otra vez", lo que ha provocado las carcajadas irónicas de Belén Esteban a lo que Gustavo ha vuelto a replicar haciendo referencia a su hija Andrea Janeiro: "No digas eso tú porque tú pones un cortafuegos y lo respetamos todos".

El comentario provocó que la Princesa del Pueblo entrara en cólera en el plató del programa de Telecinco: "Yo no lo he puesto, lo ha puesto ella que tiene 18 años. Que lo hagan tus hijos, la mía lo ha decidido. ¡Cuidado, eh!". "Lo que yo haya hecho, ella no lo tiene que pagar", añadió ella.

Fuente: Ecoteuve/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Una chirigota gaditana llama fea a Andrea Janeiro