Ignacio Aguado deja KO a Javier Ruiz: el presentador que le embistió para que pusiera a Cifuentes en la horca

Javier Ruiz entrevistaba este 13 de febrero de 2018 a Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, con la idea de que el socio de gobierno de Cristina Cifuentes dejara un titular lapidario que dejara al pie de los caballos a la presidenta de la Comunidad, pero se frustró al no conseguirlo.

Y es que aunque el del partido naranja le explicó que romperían el acuerdo de gobierno si Cifuentes sale imputada, como siempre han dicho, no quiso contestarle si confía o no en la susodicha porque no le corresponde a él juzgar de esa manera.

Insistió el presentador de 'Las Mañanas de Cuatro' hasta la saciedad, y como no consiguió su respuesta, se quedó con un titular jamás pronunciado que le venía bien:

Ruiz: ¿Confía usted en la inocencia de Cristina Cifuentes o cree a Francisco Granados?

Aguado: Yo espero que la Justicia no la impute y eso significaría que no tiene nada que ver en el asunto. Pero a los espectadores no les importa demasiado si yo confío en ella o no, y sí, si podemos confiar en su palabra o no.

Ruiz: No, no... Tienen ustedes una cuerdo que es puramente basado en la confianza, dice usted que se va a poder cumplir, es pura confianza, por eso creo que es relevante si confía o no en su socia de gobierno. ¿Confía usted en la inocencia de Cristina Cifuentes o no?

Aguado: Yo confío en su palabra y en que vaya a cumplir el acuerdo. Pero la realidad y los hechos están ahí. Y queda un año y medio de legislatura.

Ruiz: Usted es habitual aquí y sabe que estas sillas son incómodas y le voy a apretar en las preguntas. No le estoy preguntando si usted confía que Cristina Cifuentes cumpla o no el programa de gobierno, sino si usted confía en que Cifuentes es inocente o que sabía que había irregularidades?

Aguado: Javier, es que eso no me corresponde decirlo a mí ni interesa si yo confío o no confío. Que sean los madrileños los que juzguen, a mí me toca hacer política, no juicios de valor judiciales o no sobre si hay confianza o no.