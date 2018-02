La hermana de Belén Esteban revela las miserias que ocultaba la colaboradora de Sálvame

A buen seguro que la 'princesa del pueblo' no hubiera llegado a nada de no haber sido por ella. Es Alicia Senovilla, la presentadora que estaba al frente de las mañanas de Antena 3, y que le dio a Belén Esteban su primera oportunidad en televisión dejándole formar parte del equipo de 'Como la vida'. (La feroz pelea entre Belén Esteban y Gustavo González por Andrea Janeiro: "¡Cuidado, eh!").

En un entrevista a 'Ecoteuve', la periodista cuenta que

"teníamos que levantar el reality El Bus y buscábamos un personaje para comentarlo. Un día teníamos las revistas encima de la mesa y salía Belén Esteban, que acababa de romper con Jesulín. El director me preguntó qué me parecería ella. Y a mí me daba pena por la situación que estaba viviendo y la llamamos. Cuando llegó era muy inocente, tenía muchos miedos, no sabía nada del mundo de la televisión. Le abrimos las puertas, empezó a soltarse y le gustó tanto que fíjate dónde está".

En la actualidad, Senovilla no mantiene contacto alguno con Belén:

"No, no, ni me he vuelto a encontrar con ella. Ella y yo sabemos lo que pasó entre nosotras. Quise mucho a Belén, le tuve mucho cariño, la protegí, la adopté como si fuese mi hermana pequeña, pero esto es como los adolescentes, que las madres somos malísimas porque decimos lo que no quieren escuchar y sus amigos son los mejores porque les dicen lo que sí quieren oír, aunque no estén en el poder de la verdad."

Alicia asume que se volvió una persona incómoda para la Esteban porque le decía lo que no quería escuchar:

"Me convertí en su hermana mayor. Quise darle consejos que, desde mi punto de vista, le podían beneficiar, pero ella no lo entendió así. Era una guerra perdida para mí y fue un desgaste a nivel personal, porque yo la quise y la defendí mucho y di muchas veces la cara por ella. Pero cuando alguien no quiere que estés en su vida, pues doy un pasito atrás y que te vaya bien. Yo me alegro de ver cómo está ahora, años después, hablando de lo mismo. Pero, olé tú, porque un tema que dure tantos años".

La presentadora reconoce que no acabaron bien y ahonda en los motivos aunque sin desvelarlos del todo:

"Pasé de ser su hermana mayor a su peor enemiga, porque decía cosas que no ella no quería ver. Y yo veía y escuchaba cosas que me hacían daño. Me retiré y ya está, no soy la guardaespaldas ni la madre de nadie". La presentadora reconoce que se implicó mucho con Belén: "Emocionalmente, sí. La he querido mucho. Pero ya está. Tomamos caminos diferentes".

Alicia está muy feliz porque vuelve a presentar en una cadena importante como es Telemadrid. De lunes a viernes, de11,30 a 13,30 horas, Senovilla conducirá un talk show basado en la actualidad.

Está acompañada por un nutrido grupo de colaboradores y deseosa de que el espacio cuaje en una franja donde hay una gran competencia. Paradojas de la vida, la productora del programa es Unicorn Content, que también se encarga de El programa de Ana Rosa, cuya creadora es Chelo Montesinos, una de las personas más cercanas a la reina de las mañanas de Telecinco.