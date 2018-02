La feroz pelea entre Belén Esteban y Gustavo González por Andrea Janeiro: "¡Cuidado, eh!"

Gustavo González y María Lapiedra han vuelto a protagonizar, una vez más, Sálvame. El lío con Belén Esteban se ha originado cuando una señora del público recriminaba la actitud que estaba teniendo el colaborador respecto a sus hijos.

Él, sin embargo, se defendía argumentando que el podía "sacar la patita y guardarla otra vez", lo que ha provocado las carcajadas irónicas de Belén Esteban a lo que Gustavo ha vuelto a replicar haciendo referencia a su hija Andrea Janeiro:

"No digas eso tú porque tú pones un cortafuegos y lo respetamos todos".

El comentario, según se hace eco 'Ecoteuve', provocó que la Princesa del Pueblo entrara en cólera en el plató del programa de Telecinco:

"Yo no lo he puesto, lo ha puesto ella que tiene 18 años. Que lo hagan tus hijos, la mía lo ha decidido. ¡Cuidado, eh!". "Lo que yo haya hecho, ella no lo tiene que pagar",