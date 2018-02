Ana Rosa pincha con una broma de mal gusto a Losantos: "Yo salí en ambulancia de Cataluña por no ser independentista"

En este día de los enamorados, 14 de febrero de 2018, lo que menos hubo entre Ana Ros Quintana y Federico Jiménez Losantos en sus minutos de encuentro en Telecinco fue amor, ni siquiera sintonía.

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' quiso entrevistar a Federico Jiménez Losantos en una segunda parte del 'día mundial de la radio' celebrado en la jornada anterior, pero no fue la mejor de las charlas de la periodista...

Ana Rosa pretendió hacer una broma con su interlocutor, sobre si en sus años de juventud pudo haber sido independentista, pero pinchó en hueso la presentadora en un tema muy espinoso que no hizo ninguna gracia a Losantos. Y así se lo hizo saber el periodista de EsRadio:

Entre carcajadas, Ana Rosa pareció acordarse de aquel duro episodio en el que Losantos fue secuestrado y recibió un disparo en la rodilla por el grupo terrorista Terra Lliure y le cambió el rictus... Pero ya era tarde para rectificar:

Losantos: No, no, no, es que hay demasiada en España hoy en Baleares, en Valencia, e Cataluña, en navarra, en el País Vasco, que se están jugando la vida o el trabajo por no ser separatistas. Así que eso, aunque me lo digas tú, pues no me hace ninguna gracia, la verdad.