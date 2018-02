'First Dates': La mayor humillación del programa

Lucas nunca olvidará su noche en First Dates. Su cita fue de toma, pan y moja pero con salsa picante debido a las críticas que recibió de Anya, su acompañante, que se encargó de humillarle enumerando, a su parecer, todos sus defectos físicos.

Desde el primer momento Anya se sentía incómoda porque aunque ella tenía 20 años y Lucas 19, pensaba que él era demasiado pequeño para ella, que se creía una mujer madura para su edad.

Y aunque el joven trató de ser simpático, ella empezó a enumerar lo que no le gustaba de él. "No me gusta de ti que no comes. Tengo una relación muy amorosa con la comida", comenzó diciendo. Pero tomó carrerilla muy rápido: "No puedo estar en contra de tu barba porque es tu identidad, entonces solo puedo estar en contra de tu altura porque eres tú. El piercing de la nariz me molesta porque cuando hablas se te mueve. Las gafas te hacen los ojos muy grandes y los tatuajes parecen parches...y ya".

