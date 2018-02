“Los que se pelean se quieren”; Risto y Jorge Javier lo vuelven a hacer

Durante su interpretación en el escenario, tanto Jorge como sus dos compañeras, Eva Hache y Edurne, quedaron sorprendidos por las aptitudes de los jóvenes. No lo estaba tanto el publicista, que se mantuvo serio como así lo hizo saber en su opinión.

"Escucharme una cosa. Yo estoy un poco hartito ya de las caras de malotes, de hacer la pistolista, de los sonidos guturales, que lo he visto tantas veces", dijo Mejide que fue cortado por Jorge, al que contestó así: "Estoy hartito de que Jay Jay [Jorge Javier] no parte de interrumpir cada vez que hablo. Esperaba innovación y aquí hay calidad para hacer algo distinto y no lo habéis hecho. Eso es imperdonable".

Jorge no se rindió y volvió a la carga: "¿Falta mi valoración no? Chicos he disfrutado muchísimo con la actuación, un número maravilloso. Así lo han reconocido mis compañeras Eva y Edurne. Somos tres contra cada uno y no entiendo por qué la opinión de una persona tiene que prevalecer sobre tres miembros del jurado", decía Jorge al que Risto le gritó: "¡Porque es la única que parece tener criterio!".

