Toni Bolaño salta al cuello de la alcaldesa independentista que no paraba de mentir y manipular en 'Espejo Público'

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, independentista redomada de las que se cree sus propias mentiras y las de sus líderes, trasladó sus manipulaciones a 'Espejo Público' de Antena3 este 14 de febrero de 2018 y allí se lió:

Nosotros nunca hablamos de fractura social, este es un proceso inclusivo, cada vez hay más votantes que siguen este camino. La Constitución no es más que una ley, tiene que estar al servicio de la ciudadanía y esto ya no sucede con la actual Constitución, y eso sin hablar de la interpretación que hace el TC después de las llamadas del Gobierno.

Interrumpía como loco en la mesa de Antena3 el periodista Toni Bolaño a estas provocadoras palabras:

A mí me sorprende que diga la alcaldesa que no hay fractura social, debemos vivir en países diferentes. Pero lo peor que le puede pasar a un país es que se crean las propias mentiras. Yo estoy harto de oír que el 1-O votaron más de tres millones de personas, ¡pues deben haber 900.000 fantasmas! Los catalanes que no somos independentistas fuimos menospreciados, insultados, por un gobierno que solo atendía al 50% de la población. Y con actuaciones como la de usted, la fractura está servida. Ustedes están consiguiendo la división y el enfrentamiento, ¡felicidades! Pero no nos suelte el mitin y no nos mienta.