¡Bomba!: La mujer de Gustavo González podría ser concursante de 'Supervivientes' y se vería cara a cara con María Lapiedra

De entre los perfiles que se barajan, la periodista Laura Fa ha sido la encargada de desvelar el que podría ser la concursante 'bomba' de la edición: la todavía mujer de Gustavo González, tertuliano de Sálvame. La colaboradora de Cazamariposas ha asegurado en Divinity que la pareja de este podría aparecer próximamente en la portada de una famosa revista para dar su primera entrevista.

Sin embargo, sus intenciones podrían ir más allá: "Yo de la entrevista no sé nada, pero sí puedo decir que he escuchado y que me han asegurado que lo que le gustaría a la todavía mujer de Gustavo es participar en Supervivientes ya que por su carácter, sería una experiencia que le apetecería", afirmó Fa, que dejó claro que las negociaciones podrían haber comenzado ya.

"Incluso podría haber hablado con la productora, podría haber tenido un primer contacto para participar en el programa", informó al tiempo María Lapiedra confirmaba que la mujer de Gustavo era consciente de que ella ya está confirmada como concursante.

