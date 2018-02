El horrible San Valentín de Jorge Javier

Este miércoles 14 de febrero de 2018, el presentador bajaba las escaleras del plató de Sálvame encontrándose con varios globos en forma de corazón acorde con la festividad de este 14 de febrero. Pero el catalán no está para celebraciones y hacía un gesto de desprecio a la decoración aludiendo cómplice a Gema López, que también se acaba de separar de su marido.

Jorge Javier regresó a la grada para aclarar que su rechazo era hacia los globos y no hacia la señora que estaba justo al lado.

"No era un gesto contra usted. Imagínese por la situación que estoy pasando, he visto un San Valentín y he dicho: ¡Buaj!" explicó el catalán sacando humor de lo sucedido.