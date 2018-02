El largo silencio del abogado de Junqueras mordiéndose la lengua para no decir que Puigdemont les parece un caradura de tomo y lomo

El cuñado de Oriol Junqueras, Francesc Ribera, ya denunció hace tiempo que el fugado Puigdemont aún no ha tenido la decencia de efectuar una sola llamada telefónica a la exposa del ahora encarcelado líder de ERC.

Andreu Van Den Eynde, abogado del exvicepresidente de ERC, ha estado en la mañana de este 15 de febrero de 2018 con Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo'.

Han sido unos largos segundos. Pero ha quedado claro que el letrado se ha mordido la lengua para no decir realmente lo que su cliente (y puede que él mismo) piensan de Puigdemont, 'el pastelero loco'.

Ferreras le sacó a colación el asunto de la ausencia de llamadas del expresidente a la familia de su antiguo camarada y Van den Eynde intentó ser políticamente correcto, pero no lo consiguió:

Ferreras: Escuché en TV3 al cuñado de Junqueras diciendo que Puigdemont no había llamado a su familia. ¿Le ha dolido a Junqueras?

Van den Eynde: (...) mmm él no me ha traslado eso porque no se lo he preguntado pero sí se lo pregunté a su mujer. Creo que sí que lo vive con cierto dolor dentro del gran dolor que tiene la familia, (...) se mezcla con toda esta cosa familiar que es la realmente crítica, el duelo y la tristeza de esa familia.