¿Más periodismo, Ferreras? laSexta oculta en su informativo la investigación a Roures por colaborar con los golpistas

La cara de Jaume Roures Llop apareció como principal noticia de portada de la edición digital de El País a eso de las cinco de la tarde del día 14 de febrero. La cosa ya era llamativa incluso para el día de San Valentín, la última vez que el nombre ‘Roures' apareció en la portad del diario de PRISA en una historia de paraísos fiscales acabó con una condena al diario dirigido por Antonio Caño y a una rectificación el día 28. --El País reconoce en portada que se inventó que Roures tenía millones en paraísos fiscales--

Pero los acontecimientos iban a convertir al magnate mediático como uno de los principales protagonista de la tarde. El titular era claro: "La Guardia Civil sitúa a Roures como elemento capital del separatismo".Estacazo de Luis Ventoso al Gobierno "tontolaba" por cobardear con el golpista Roures y acorralar a ABC

La nota estaba firmada por Óscar López-Fonseca, que, dado que fue jefe del Comité Empresa de Público cuando era diario de papel (ese que Roures cesó desde la distancia y que alegó estar quebrado para pasarle el marrón de las indemnizaciones al Fogasa), pues igual no es muy ‘fan' de Roures precisamente. Y, aunque lo presentaba como una exclusiva de El País: "El País ha tenido acceso al informe...etc", en apenas unos minutos todos los diarios y medios se hacían eco del tema.Los imperdonables insultos del 'millonario rojo' Roures a la Guardia Civil en TV3

Lo más divertido que tiene Jaume Roures es que nadie sabe muy bien como referirse a él, dado que en el conglomerado Mediapro no existe el cargo de ‘presidente', ni ‘CEO', ni nada por el estilo. Roures ya ha dicho que le gusta que le llamen ‘productor' y no ‘empresario', porque se ve que lo de ‘productor' le parece más compatible con su condición de ‘rojo de pedigrí' que lo de ‘empresario' que le debe sonar más facha. El millonario rojo Jaume Roures vende a los chinos los derechos televisivos del fútbol español

Aun varios medios decidieron usar el término ‘empresario', entre ellos los dos digitales donde se acumulan sus damnificados por el cierre del Público de papel:

Titular de El País - "La Guardia Civil sitúa a Roures como elemento capital del separatismo"

Titular de la Cadena SER - "La Guardia Civil acusa al empresario Roures de dar cobertura mediática al proces"

Titular de ABC - "La Guardia Civil sitúa a Jaume Roures en el comité ejecutivo del proces"; con la firma de Javier Chicote y un reportaje adicional asegurando que ‘La cena con Junqueras y Roures empujó a Iglesias al secesionismo".

Titular de El Mundo - "La Guardia Civil apunta a Roures como ‘elemento capital' para la difusión del mensaje independentista". (se refiere a él como ‘productor audiovisual')

ElDiario.es de Ignacio Escolar (ex empleado de Roures) - "La Guardia Civil sitúa a Jaume Roures en el comité ejecutivo del proces", dentro de la nota se refiere a él como "empresario de la comunicación".

A Ana Pardo de Vera, director de Público.es, se le podrá acusar de muchas cosas pero no de que sabe ser leal a la mano que el da de comer. La nota de Público.es, el digital del que Roures es co-propietario a través de la inmobiliaria Display Conection es la única que hala del Comité como ‘supuesto', titula que la Guardia Civil ‘intenta relacionar' para restar fuerza ala información y hasta trata al Comité de ‘presunto comité'. Es decir, que puede que a Roures ya no le estimen mucho ni López-Fonseca, ni Escolar, ni Maraña, pero cuenta con Pardo. Y de paso con Tony Cruanyes, que en TV3 también se cuidó de referirse a Roures como ‘productor televisivo' y no como ‘empresario'.

¿Y en las televisiones?

Los informativos de la noche de TVE incluyeron la implicación de Jaume Roures con el siguiente comunicado: "La Guardia Civil en un informe que ha entregado al Tribunal Supremo sitúa al fundador de Mediapro, Jaume Roures en el Comité Estratégico que perseguía la independencia de Catalunya y que se describe en InfoCarts. Dicen que es un elemento capital en la estrategia de movilización del independentismo".

Mientras que los Informativos de Mediaset, poco acostumbrados a meterse en temas mediáticos, optaron por incluir el tema de la mano de Miguel Ángel Olvier:

"La investigación de la Guardia Civil sobre el golpe de los independentistas señala ahora al empresario de la comunicación, Jaume Roures, el fundador de Mediapro aparece calificado en este informe de la Guardia Civil como ‘elemento capital en la estrategia de movilización social del independentismo (...) hasta el punto de que se especula de que Jaume Roures podría integrarse en el Comité Ejecutivo del que se hablaba en el documento de la hoja de ruta de la independencia".

En Mediaset era empresario, en los informativos de la noche de TV3, volvía a ser ‘productor':

"Se ha hecho público esta tarde un nuevo informe de la Guardia Civil sobre la agenda del que era uno de los hombres de confianza de la consejería de economía Josep María Jové y los planes para la vía unilateral hacia la independencia, el informe incluye al productor televisivo Jaume Roures en el organigrama independentista".

¿Pero qué iban a decir La Sexta Noticias de Atresmedia? ¿Qué iba a decir el informativo al que tanto le gusta hablar de grupos de comunicación, en especial si es para ponerlos a parir? ¿O no incluyó La Sexta Noticias montones de piezas para poner a parir a PRISA o a Vocento? Enumerando cambios accionariales en El País o caída en ventas de ABC o zurrando a Cebrián, Rubido o Vasile. Pero de Roures nada, porque La Sexta Noticias no consideró relevante ni tan siquiera mencionarlo.

Hagan la prueba: entren en la web de laSexta a ver si encuentran la noticia de Roures.

¿Tendrá que ver que Roures sigue siendo accionista minoritario de Atresmedia? ¿O quizá que sigue siendo el productor de numerosos programas de la cadena, como los célebres Zappeando o El Intermedio (este último, en su repaso político del día tampoco dijo ni mú del tema Rouresiano).

Porque es curioso ver a toda la pandilla del ‘periodismo verdadero', Ferreras-Pastor, Mendizabal, Evole y demás, de que son la personificación del periodismo osado y libre, pero cuando tocan a sus jefes es valentía se esfuma, como se demostró en los informativos del día 19 de abril de 2017 cuando al hablar de la Operación Lezo las principales cadenas hablaban de las imputaciones a Marhuenda y Maurucio Casals, salvo los de laSexta de Atresmedia, que se limitaban a decir que imputaban a Marhuenda, omitiendo el nombre del otro personaje como quien no quiere la cosa no fuera a ser que en algún despacho se mosqueara alguien.

En todo caso, la simpatía de la productora Mediapro por el secesionismo es de dominio público. No por la línea pro-independentista de sus espacios, (que en eso puede competir con otros productores como Antoni Bassas o Toni Soler), sino porque sólo él cedió sus estudios para que fueran el Centro de Comunicación de la consulta del 1 de octubre, como quedo claro viendo las declaraciones de Junqueras y a Turull ante los medios junto a unos logos enormes de la productora fundada por Roures.