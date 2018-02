Roures le ve ahora las orejas al lobo tras el informe de la Guardia Civil y busca argumentos bajo las piedras para defender su documental del 1-O

Mediapro contraataca y dice a través de un comunicado que el informe de la Guardia Civil por el cual se relaciona a Jaume Roures, su propietario, como parte del proceso independentista en Cataluña es un "insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento"--Salvador Sostres: "Jaume Roures no es de izquierdas, ni catalanista, ni nada: solo es un ser dolorido"--.

Desde que se filtrara que la Benemérita había elaborado un dossier en contra del empresario catalán, que el juez Llarena ya tiene entre manos, Roures le ha visto las orejas al lobo y ha establecido una agresiva estrategia de defensa.

En primer lugar, acudió raudo a la TV3 este 14 de febrero de 2017 para arremeter contra la guardia civil y atacarles por su "bajo nivel intelectual". Posteriormente era el diario Público, en la órbita de su conglomerado mediático, quien daba la cara por el productor en su web.

Ya más calmado, ha pasado a elaborar una argumentación más reposada y ha enviado a los medios un comunicado donde recuerda que hay libertades recogidas en la Constitución y que por tanto el documental '1-O' no puede ser considerado en ningún momento una prueba delictiva.

La guardia civil considera en su informe a Roures como una pieza clave en todo el entramado separatista.

Los investigadores le han puesto al mismo nivel que los Puigdemont, Junqueras y 'Los Jordis' al entender que los medios de comunicación ejercen un papel fundamental.

Tanto el mencionado documental, que emitió la pública TV3, como el centro de prensa que habilitó el Gobierno catalán para informar del desarrollo del referéndum ilegal y que corrió a cargo también de Mediapro otorgan a Roures, según los investigadores, el papel de liderazgo propagandístico.

Tensión entre De la Morena y Roures cuando el locutor indaga en el oscuro pasado del empresario

Reproducimos a continuación el comunicado íntegro que emite este 15 de febrero de 2018 Mediapro:

La producción y realización del documental "1-O" ha sido presentada en un informe de la Guardia Civil, remitido al juez Llarena y filtrado a toda la prensa, como prueba de la implicación de Jaume Roures y MEDIAPRO en la conspiración para proclamar la independencia de Catalunya, adjuntando un dvd del mismo como prueba.

MEDIAPRO considera extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento que la producción de un documental sea considerado por la Guardia Civil una prueba delictiva.

Dichas libertades, contempladas en la Constitución, amparan a cualquier ciudadano y exigimos que sean respetadas también para los profesionales que realizaron "1-O", atendiendo al evidente interés informativos de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017 y que fueron cubiertos informativamente por medios de todo el mundo.

MEDIAPRO reivindica la profesionalidad del equipo que realizó y produjo el documental, así como el contenido del mismo que reflejaba unos hechos y daba voz a las personas que se vieron implicados en ellos.

Criminalizar el documental y su contenido es un intento claro de acallar estas voces. "1-O", estrenado en TV3 el 9 de enero, registró un récord histórico de audiencia con más de 1.100.000 espectadores y una cuota de pantalla del 34'4%. El documental fue emitido también por ETB.

MEDIAPRO tampoco entiende que se pueda considerar un delito la organización de un centro de prensa para acoger a los medios de comunicación desplazados a Barcelona con motivo del 1 de octubre, y ofrecer estas instalaciones a todas las partes implicadas.

Un repaso de la lista de comparecientes evidencia que no se trataba de un centro de prensa del Govern de la Generalitat, ya que sólo la mitad de las comparecencias fueron de miembros del ejecutivo catalán.

El centro acreditó más de 400 periodistas de 150 medios de hasta 33 países de todo el mundo. Por sus instalaciones pasaron las principales agencias internacionales como AFP, Reuters, Associated Press o Al Jazeera así como las principales televisiones públicas y medios extranjeros: The Wall Street Journal, BBC, Sky y Sky Italia, RAI, Channel One, France 24, GloboNews, ARD TV, etc. y también prensa de procedencias tan diversas como Argentina, Australia, Colombia, China, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Hungría, Japón, Letonia, Marruecos, Noruega, Rumanía, etc.