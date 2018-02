Javier Ruiz estalla con el comisario Monedero por su ruindad con un 'indefenso' Jaime González

Que Juan Carlos Monedero y Jaime González no tienen una relación excesivamente fluida es algo evidente. Ambos, cofundador podemita y jefe de opinión de ABC se las han tenido tiesas en más de una ocasión en plató.

Por eso, este 16 de febrero de 2018, aprovechando la clásica aparición de Juan Carlos Monedero en 'Las Mañanas de Cuatro', el cofundador del partido de Pablo Iglesias le metió un golpe bajo, además de manera totalmente gratuita e innecesaria al periodista del diario de Vocento.

Javier Ruiz había contactado con el podemita para que comentase que el Pazo de Meirás, residencia de Franco y propiedad de sus herederos, salía a la venta por ocho millones de euros.

Sin embargo, Monedero parecía no estar muy por la labor de comentar la noticia o, al menos, pretendía arrimar el ascua a su sardina:

Ruiz, que se temía que Monedero pretendía desviarse del tema, intentaba frenarle:

No me lleves atrás, Monedero, Pazo, Franco, no me lleves a Cataluña que esa pantalla ya la hemos pasado.