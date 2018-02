Onanismo y exaltados tertulianos ponen patas arriba el plató de Griso, que no sabe ni dónde meterse

Una mañana de lo más movidita en 'Espejo Público' de Antena3 este 16 de febrero de 2018, en la que efectivamente los mejillones en mal estado de la noche anterior de Juan Manuel de Prada surtieron efecto.

Eso, y que el tema de unos polémicos talleres sobre masturbación en Torremolinos (Málaga) tampoco ayudaron a mantener un clima de seriedad en el espacio de Antena3 en esta mañana de viernes. La Junta de Andalucía también también subvencionó con dinero público talleres de citas amorosas.

Las versiones más divertidas y desenfadadas de Paco Marhuenda, Juan Manuel de Prada, Raúl del Pozo y Albert Castillón dejaron a Susanna Griso completamente descolocada en más de una ocasión, partida de risa en otros momentos y sumamente sonrojada en otros.

El momento más divertido fue a raíz de los polémicos talleres de sexualidad que han organizado en Torremolinos el colectivo Apoyo Positivo y en los que colabora la Junta de Andalucía, bajo nombres tan sugerentes como 'Afrodita y su manita'. Susanna Griso no sabía ni dónde meterse con De Prada desatado:

De Prada, Raúl Del Pozo y el mono gibón.

El otro gran momento de la mañana fue cuando al escritor le dio por defender al director de La Razón, Marhuenda, por el ataque cibernético sufrido en su cuenta de Twitter que se cargó de contenido erótico:

Solamente personas que no conozca a Paco se pueden creer que él va a colgar fotos pronográficas en su Twitter, por una sencilla razón, porque la pornografía es cosa de pringados y de gente que no 'quila', y nuestro amigo es un señor que 'quila' mucho y no necesita esto. Se le nota en la cara porque está risueño y gordito, y la gente como nosotros 'quilamos' que te cagas.