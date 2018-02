Susanna Griso: "Hablar cinco horas de orgasmos sería agotador"

Susanna Griso confiesa a Pablo Motos que el 'procés' catalán ha llegado a agobiarla y que le ha causado muchos problemas a nivel personal:

"Me producía una quiebra emocional con muchas personas que yo quiero mucho y esa falta de entendimiento, con mi familia, amigos, personas a las que adoro me generaba cierta violencia. Yo procuro entenderles, hago un esfuerzo de empatía enorme. No me molesta la independencia, pero me encabrona la unilateralidad, me hace sentir estafada".