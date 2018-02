Brutal ‘pillada’ a la reportera de 'Al rojo vivo': "No me he caído de puto..."

A pocos minutos de que concluyera el programa este jueves 15 de febrero de 2018, el presentador daba paso a la periodista del diario Valencia Plaza, que se encontraba en Valencia para informar sobre la declaración de Francisco Camps. "Desde Valencia, Loreto Ochando. Muy pendientes de cuando venga a declarar Camps por Gürtel, ¿no?", preguntaba Ferreras.

"Si, bueno, Camps tiene dos citas. Hay que recordar: tiene la del Congreso en la comisión anticorrupción y luego tiene de la causa en la que va como testigo de Gürtel. A ver que dice porque, claro, ahora ya sabiendo lo de la cena que se emperraron que fuese Orange Market algú tipo de explicación tendrá que dar. Si no se lo preguntan en la Audiencia Nacional yo espero que alguien en la Comisión de investigación se lo pregunte. ¿Por qué había que contratar sí o sí a Orange Market?", intervenía Ochando despidiendo la conexión.

Hasta aquí todo normal. Sin embargo, los técnicos no cerraron el micrófono de la colaboradora provocando que tanto en casa como en el plató se escuchara lo que parecía una queja: "No me he caído redonda, que lo sepáis, de puto...". Ferreras asistió impasible al momento mientras que alguien de la mesa no pudo controlar la risa. Ochando ha explicado en Twitter que le dio una bajada de tensión.

Fuente: Ecoteuve/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Ferreras da paso a 'Karanka' Pardo en un momento delicado donde la prioridad era otra