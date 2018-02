María Casado revoluciona TVE con una confesión de altos decibelios

¿Se imaginan a María Casado en 'Operación Triunfo'? Pues estuvo a punto de ser posible, aunque no como ustedes imaginan. No, la periodista no iba a estar dentro de la Academia aprendiendo a cantar o puliendo su estilo.

Casado contó el 16 de febrero de 2018 en 'La Mañana de La Uno' (TVE) que su sueño era haber estado en 'Operación Triunfo' como presentadora y que entonces con sus 23 primaveras, en 2001, se apuntó a las pruebas del concurso para poder presentarlo.

Asegura que ella se lo pasó muy bien y que pudo, entre otras cosas, entrevistar a quien es hoy uno de los cantantes más prestigiosos a nivel internacional. David Bisbal.