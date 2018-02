Cristina Cifuentes masacra a la 'locuaz' Irene Montero: "Lo de 'portavoza' es una chorrada descomunal"

No se ha cortado un pelo la presidenta de la Comunidad de Madrid en su entrevista de 'laSexta Noche' del 17 de febrero de 2018.

Cristina Cifuentes ha hablado de todo y respondido a las cuestiones más polémicas. A sabiendas de que en Twitter las hordas podemitas la van a poner de vuelta y media ha sido contundente cuando Iñaki López, el presentador, le pidió su opinión sobre el término 'portavoza' que 'patentó' Irene Montero:

Lo de 'portavoza' me parece una chorrada descomunal, me parece poner el foco en algo que es una chorrada y ya sé que en Twitter me pondrán a caldo, pero me da igual. Si una persona quiere trabajar en puestos de responsabilidad, lo que tiene que hacer son medidas efectivas.