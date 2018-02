Kiko Matamoros reaparece en 'Sábado Deluxe' y la lía parda

El excolaborador revolucionó a los que fueron sus compañeros con comentarios hirientes que desataron las críticas de María Patiño y Belén Esteban. Matamoros cuenta el motivo por el que rechazó participar en 'Supervivientes' y pone en el foco de la entrevista la relación con su familia.



Kiko Mataramos reaparecía en el plató de 'Sábado Deluxe' por todo lo alto. El excolaborador, lejos de enmendar y limar asperezas con sus compañeros de televisión, provocó el estallido de María Patiño tras escuchar varios consejos y críticas sobre cómo debían hacer su trabajo y comportarse durante el programa. Después de pasar cinco meses retirado de la televisión, Matamoros no ha sido visto con buenos ojos por sus excompañeros:"¿Pero tú quién te crees que eres para venir aquí a ponernos en nuestro sitio?", ha manifestado Patiño.

Los colaboradores esperaban la entrevista de Kiko Matamoros. La relación con su familia e hijos y su esperada participación en el reality más salvaje de la televisión eran los temas principales a tratar. Sin embargo, para sorpresa de todos Matamoros se enzarzó contra los colaboradores a diestro y siniestro, añadiendo a los colaboradores: "Os ha comido vuestro personaje". La actitud de Belén Esteban no se hacía esperar.

El sorprendente motivo de Kiko Matamoros sobre su participación en 'SV'

El reality más salvaje de la televisión está cada vez más cerca. Kiko Matamoros confesaba, sin pelos en la lengua, que no participará en la próxima edición de 'Supervivientes' si no le ofrecen más dinero: "Me lo propusieron, incluso me ofrecieron más dinero del que jamás se ha pagado por participar en el concurso, pero yo quería más".

¿Está pasando el excolaborador por un mal momento en su vida? La entrevista tenía como pregunta obligada la relación con sus hijos después de los rumores sobre la inexistente invitación a la boda de su hijo. El excolaborador ha zanjado la polémica y ha manifestado que acudirá a la boda de su hijo, Diego Matamoros, sin la compañía de Makoke."Creo que nos hemos equivocado mucho todos, la relación que tenemos me duele cada vez más", ha aclarado a Jorge Javier Vázquez.

Fuente original: Telecinco