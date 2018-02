"Me han ofrecido el máximo caché en 'Supervivientes', pero no voy a ir; quería más dinero"

El propio invitado ha comenzado la entrevista contando que hace en su día a día después de abandonar 'Sálvame'.

Kiko ha afirmado que "suelo leer bastante y juego al mus, añadiendo que "esto es un entrenamiento de la jubilación". Por otro lado, ha afirmado que "como estoy más con Makoke, discuto más, pero con menos intensidad que antes".

"No voy a ir a 'Supervivientes'"

También ha hablado de algunos aspectos de su vida personal, afirmando que "no sé si voy a ir a la boda de mi hijo. Formalmente no me ha invitado, públicamente sí", sobre lo que ha dicho también que "antes de dar ese paso deberíamos hablar".

Para terminar con el tema, respondiendo al presentador, ha querido dejar claro que:

"Makoke no iría a la boda, su presencia incomodaría a mucha gente".

Finalmente, Jorge Javier le ha querido preguntar sobre si participará en el reality de supervivencia de la cadena, ante lo que Kiko ha dejado rotundamente claro que "no voy a ir a 'Supervivientes'".

El gran frikie ha querido explicar algunas cosas:

"Tuve una reunión. Estuve hablando con la productora y me hicieron una muy buena propuesta económica, pero la quería más gorda. Me han ofrecido lo máximo que se ha pagado en la historia del reality".

Añadió: "se van a quedar con las ganas de que vaya".

Después de confirmar que no va a participar en el reality más salvaje de la televisión porque no le pagaban la cantidad que pedía ha comenzado la guerra con los colaboradores.

Lejos de limar asperezas con sus excompañeros, ha echado más leña al fuego provocando que María Patiño estallase contra él diciéndole: "

¿Pero tú quién te crees que eres para venir aquí a ponernos en nuestro sitio?".

Y es que, Matamoros opina que desde que se marchase del programa los colaboradores se están "cargando Sálvame".

"Tienes un ego muy subido", atacó esta vez Belén Esteban.

A esto ha contestado Kiko: "

Hay actitudes que cultiváis en el programa y que tu eres el estandarte que no benefician al programa, me refiero a que el programa estaría más interesante si hubiera un feedback pues más equilibrado".

Esto no solo ha herido a Belén si no a todos los allí presentes aunque era Patiño la que decidía contestar muy enfadada:

"Nos ve aborregados, no ve ideas, no ve debates".

A lo que Matamoros, sin cortarse un pelo ha contestado: "Creo que la gente se acochina".

La boda de la discordia

El colaborador no solo se ha dedicado a discutir con sus compañeros. También ha podido dedicar tiempo a hablar de su familia, sobretodo de la boda de su hijo a la que aun no sabe si asistirá. Y es que, como todo el mundo sabe Matamoros y su mujer Makoke no mantienen muy buena relación con Diego.

Ha manifestado que su intención es asistir a la boda pero en solitario. Además admite que después de haber leído un libro piensa más que nunca en sus hijos y que quizás por eso ha mejorado su relación con Laura.

"Creo que nos hemos equivocado mucho todos, la relación que tenemos me duele cada vez más", explicaba a Jorge. Quizás esto sea una puerta abierta a la reconciliación.

