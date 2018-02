Pablo Carbonell manda un 'recadito' al profesor que le sacudía en el colegio: "Sé dónde vives"

El actor Pablo Carbonell ha estado este sábado en el programa de Telecinco Sábado Deluxe y ha contado algunas anécdotas de su vida.

Entre otras cosas, el actor aprovechó para enviar un recadito al profesor que le dio una bofetada en clase cuando era pequeño: "Sé dónde vives".

Jorge Javier Vázquez, el presentador del programa, le había preguntado por el episodio.

"Estudiaste en los Salesianos y hubo un profesor que te pegó un bofetón", introdujo Vázquez para que Carbonell contase lo que ocurrió.

"Don Ángel me dio un guantazo porque no tenía una campana para mandar silencio y dijo 'la cara de este' y me hizo ¡plas!".